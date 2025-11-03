تموين الوادي الجديد يضبط 129 كيلو سمك فاسد قبل بيعه للمواطنين (صور)

من شدة الحزن.. أم تلحق بابنتها بعد ساعتين ومشهد الجنازة يُبكي المنوفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، عن ضبط 129.5 كيلوغرام من أسماك "السيلفر" غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معروضة للبيع على يد باعة جائلين قبل طرحها للمواطنين.

وأوضحت المديرية أن التقرير البيطري أكد أن هذه الأسماك تم تربيتها في مياه صرف صحي وتتغذى على القاذورات، كما تنبعث منها روائح كريهة، مما يجعلها غير صالحة تمامًا للاستهلاك الآدمي.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكدت المديرية استمرار تنفيذ حملات التموين المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على حماية صحة المواطنين وضمان جودة وسلامة الأغذية المعروضة بالأسواق.