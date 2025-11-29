إعلان

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:00 م 29/11/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 3 أشخاص في مشاجرة وقعت بحي المنشيّة داخل مدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى ناصر المركزي، بوصول "رجب ح. هـ." — 31 عامًا، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس بطول 10 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "جلال ف. ع." — 45 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس بطول 5 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "عبد الرحمن ج. هـ." — 25 عامًا، جرح قطعي بالوجه، وكدمات وسحجات بالجسم، إدعاء مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتجري الجهات الأمنية تحريات موسّعة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف مشاجرة مستشفى ناصر المركزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320