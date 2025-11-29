إصابة 3 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 3 أشخاص في مشاجرة وقعت بحي المنشيّة داخل مدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى ناصر المركزي، بوصول "رجب ح. هـ." — 31 عامًا، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس بطول 10 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "جلال ف. ع." — 45 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس بطول 5 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "عبد الرحمن ج. هـ." — 25 عامًا، جرح قطعي بالوجه، وكدمات وسحجات بالجسم، إدعاء مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتجري الجهات الأمنية تحريات موسّعة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.