إجراء عاجل من شركة مياه بني سويف بعد رصد بقعة زيت فى النيل

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن تأثر خدمات مياه الشرب بعدد من المناطق بمدينة ومركز بني سويف، نتيجة اتخاذ إجراءات احترازية عقب ملاحظة ظهور بقعة زيت بمجرى نهر النيل على الجانب الغربي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أنه تم رصد بقعة زيت تمتد بطول جزء من مجرى النيل الغربي وتتحرك ببطء، الأمر الذي استدعى الإيقاف التام لمآخذ محطتي مياه الشرب (الأمريكي، و أبو سليم) بمدينة ومركز بني سويف، مع استمرار المتابعة الدقيقة عبر فرق المعامل المركزية على مدار الساعة.

وأشار البيان إلى أنه سيجري خفض ضغوط المياه بمناطق الخدمة للحفاظ على منسوب الخزانات داخل المحطات، وذلك لحين انتهاء تأثير البقعة وعودة التشغيل إلى الوضع الطبيعي.