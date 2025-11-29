جامعة الملك سلمان تشارك في تنظيم المؤتمر العالمي للوقاية من الغرق

"تم البتر".. رسالة للمتهم في قضية المنشار تكشف تفاصيل جديدة عن جريمته

جنوب سيناء- رضا السيد:

شاركت جامعة الملك سلمان الدولية، في تنظيم المؤتمر العالمي للوقاية من الغرق، الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة والإنقاذ، والاتحاد الدولي للإنقاذ، ومنظمة الصحة العالمية، وبمشاركة وفود تمثل أكثر من 50 دولة حول العالم، وذلك في ضوء حرص إدارة الجامعة على تمكين الطلاب من اكتساب خبرات عملية وإدارية نوعية، وتأهيلهم للعمل بكفاءة في بيئات متعددة الثقافات.

وشارك في فعاليات التنظيم 22 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

شهد الطلاب خلال المؤتمر فرصًا لتطبيق مهاراتهم العملية وتنمية قدراتهم التنظيمية والإدارية، وحظي أداؤهم بالثناء على الاحترافية والانضباط الذين يقومون به في جميع مراحل العمل.

وتعكس هذه المشاركة حرص الجامعة على تزويد الطلاب بتجارب دولية ميدانية نوعية، تعزز من ثقتهم بأنفسهم وتؤهلهم بفاعلية لسوق العمل.