جامعة الملك سلمان تشارك في تنظيم المؤتمر العالمي للوقاية من الغرق

كتب : رضا السيد

07:16 م 29/11/2025
    الطلاب داخل المؤتمر
    المشاركة
    طلاب جامعة الملك سلمان
    مشاركة الطلاب
    طلاب الجامعة
    المؤتمر

جنوب سيناء- رضا السيد:

شاركت جامعة الملك سلمان الدولية، في تنظيم المؤتمر العالمي للوقاية من الغرق، الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة والإنقاذ، والاتحاد الدولي للإنقاذ، ومنظمة الصحة العالمية، وبمشاركة وفود تمثل أكثر من 50 دولة حول العالم، وذلك في ضوء حرص إدارة الجامعة على تمكين الطلاب من اكتساب خبرات عملية وإدارية نوعية، وتأهيلهم للعمل بكفاءة في بيئات متعددة الثقافات.

وشارك في فعاليات التنظيم 22 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

شهد الطلاب خلال المؤتمر فرصًا لتطبيق مهاراتهم العملية وتنمية قدراتهم التنظيمية والإدارية، وحظي أداؤهم بالثناء على الاحترافية والانضباط الذين يقومون به في جميع مراحل العمل.

وتعكس هذه المشاركة حرص الجامعة على تزويد الطلاب بتجارب دولية ميدانية نوعية، تعزز من ثقتهم بأنفسهم وتؤهلهم بفاعلية لسوق العمل.

