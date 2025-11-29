"وقعت من الدور السابع".. مصرع طالبة سقطت من شرفة شقتها بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من شرفة شقة سكنية بالطابق السابع في أحد العقارات بمنطقة سموحة الجديدة شرق الإسكندرية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا بسقوط فتاة من ارتفاع داخل عقار سكني بشارع سموحة الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط القسم وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الجثمان يعود لفتاة تُدعى "ج. أ. ال"، تبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، سقطت من شرفة شقتها بالطابق السابع، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، مع تحرير المحضر اللازم.