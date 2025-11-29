لنشرهن فيديوهات خادشة.. الحكم بالحبس والغرامة لـ3 فتيات بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، حبس 3 فتيات لمدة عامين مع تغريمهن 100 ألف جنيه، ووضعهن تحت المراقبة لمدة مساوية للحبس، وذلك في واقعة اتهامهن بنشر فيديوهات تحتوي على محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي، خالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وبحضور سكرتير المحكمة مصطفى يسري.

تفاصيل الواقعة:

تعود تفاصيل القضية رقم 1389 لسنة 2025 قسم المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقبض على الفتيات بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن الفتيات الثلاثة أدارن حسابًا إلكترونيًا لبث فيديوهات خادشة للحياء، تحمل مشاهد تعري وإيحاءات جنسية، والتواصل مع أشخاص للاتفاق على ارتكاب فعل الزنا مقابل أموال.

جرى القبض على المتهمات أثناء محاولة لقاء أحد الأشخاص لتنفيذ الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، قبل إحالتهن إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت الحكم السابق.