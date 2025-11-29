بالصور- عقد أول إمتحان رسمي "DELF" داخل مكتبة مصر العامة بأسوان

رئيس صرف الإسكندرية: المعالجة هي خط الدفاع الأول عن البيئة والمياه (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قامت مكتبة مصر العامة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصاري، بتجهيز مقر داخل المكتبة لعقد امتحانات "DELF/DALF"، المعتمدة من المعهد الثقافي الفرنسي بمصر، مع توفير القاعات المناسبة وإعداد البيئة التعليمية على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الدولية، لضمان سير العملية الامتحانية في إطار تنظيمي معتمد ومتوافق مع ضوابط المعهد.

وقالت مديرية المكتبة إنه تم تنفيذ أول امتحان رسمي داخل المكتبة بمشاركة فريق من مركز امتحانات "DELF" بالمنيرة، ضم كلاً من: نهال الجران، نيللي سامي، نسرين منير، ومي عبد الحميد.

ولفتت إلى أن الإشراف والتنظيم المحلي في أسوان تولاه الدكتور طارق عثمان بسطاوي، مدرس طرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية بجامعة أسوان، وأبو بكر منصور، مدرب اللغة الفرنسية والمسؤول عن تدريب الطلاب الممتحنين داخل المحافظة.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إتاحة شهادات دولية معتمدة داخل أسوان، ودعم تعلم اللغات الأجنبية، وفتح آفاق تعليمية جديدة أمام الطلاب، فضلاً عن تعزيز مكانة مكتبة مصر العامة كمركز اختبارات دولي معتمد داخل المحافظة.