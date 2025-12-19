روبيو: نظام مادورو غير شرعي ويتعاون مع عصابات تهريب المخدرات والإرهاب

اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الحكومة في فنزويلا بأنها تتعاون مع المجرمين والعصابات التي تعمل بحرية داخل أراضيها.

وأكد روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن ما تبحث عنه الولايات المتحدة هو الأمن، حيث تكافح تهريب المخدرات من فنزويلا، لافتًا إلى أن المكسيك تتعاون معهم.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة نشن حربا على الإرهابيين وعصابات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وقال الوزير الأمريكي، أن فنزويلا هي المصدر الأكبر لزعزعة الاستقرار في منطقة الكاريبي، لأنها تتعاون مع إيران وحزب الله وعصابات تهريب المخدرات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "هناك علاقات وطيدة بين الحكومة الفنزويلية وعصابات تهريب المخدرات والإرهاب".

وأشار إلى أن فنزويلا نقطة انطلاق لتهريب المخدرات إلى أمريكا، قائلاً: "نظام مادورو في فنزويلا غير شرعي يحمي العصابات وهو تهديد لأمننا القومي".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن 8 ملايين شخص غادروا فنزويلا بسبب دكتاتورية النظام، الذي يعد مصدر تهديد لأمن أمريكا القومي.