روبيو: تعهدات بإرسال 7500 عنصر أمني لدعم "قوة قمع العصابات" في هايتي

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت تعهدات بتوفير ما يصل إلى 7500 من أفراد الأمن لتشكيل "قوة قمع العصابات" في هايتي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية: "كنا نبحث عن 5500 جندي، لدينا بالفعل تعهدات بما يصل إلى 7500 جندي من دول مختلفة. لقد رأينا المانحين يتقدمون لتمويل هذا الجهد".

وفي أواخر سبتمبر الماضي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع بعثة الأمن الدولية في هايتي، التي أُنشئت قبل 15 شهرًا وتعاني نقصًا في التمويل والكوادر، إلى أكثر من الضعف، وإعادة تسميتها بـ"قوة قمع العصابات".

وسيطرت عصابات مسلحة على معظم أنحاء العاصمة الهايتية بورت أو برانس، في صراع أجبر 1.3 مليون شخص على النزوح، وزاد من حدة الجوع.

وكانت الولايات المتحدة وكندا استضافتا مؤتمرًا مغلقًا لتقديم التعهدات لـ"قوة قمع العصابات" في الأمم المتحدة في 9 ديسمبر. وقالوا في بيان إن 18 كيانًا تعهدت بتقديم الأفراد والموارد والدعم الفني.

و في يونيو 2024، تم نشر بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات الأولية بقيادة كينيا في هايتي، لكنها كافحت لتحقيق تقدم في كبح جماح العصابات المسلحة العنيفة - التي صنفت واشنطن بعضها كمنظمات إرهابية، وفقًا لـ"رويترز".