إعلان

مأساة تحت الأرض.. شقيقان يلقيان حتفهما أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

كتب : مصراوي

08:00 م 19/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مأساة تحت الأرض التنقيب عن الآثار بالفيوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 1-0
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟