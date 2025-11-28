تموين القليوبية: إحباط تهريب سكر ودقيق في بنها وتحرير 5 محاضر بالقناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نفّذت مديرية تموين القليوبية، حملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار والتصدي للمخالفات التي تمس حقوق المواطنين.

وخلال حملة بمدينة بنها، تمكنت الأجهزة التموينية من ضبط نصف طن سكر و300 كجم دقيق سياحي داخل مخبز أفرنجي وسوبر ماركت، جميعها بدون فواتير تثبت مصدرها.

وجرى تحرير محضري جنح لحيازة سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي القناطر الخيرية، شنت الإدارة التموينية حملة مفاجئة استهدفت شارع سوق التلات وقرية أجهور، أسفرت عن تحرير 5 محاضر جنح لسوبر ماركت ومحال لقطع غيار الدراجات البخارية بسبب عدم إعلان الأسعار، فضلًا عن المرور على مستودعات البوتاجاز والتنبيه على الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات.

وأكدت مديرية التموين، استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وحماية المستهلك من أي ممارسات مخالفة.