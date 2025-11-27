عاد بعد عامين ليجدها حاملًا.. حبس سيدة وعشيقها في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قررت نيابة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اكتشف زوجها العائد من العمل في ليبيا بعد غياب عامين حملها في الشهر الثامن.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بتقدم عامل (37 عامًا) مقيم بقرية "الغرق" ببلاغ يتهم فيه زوجته (29 عامًا) بالحمل سفاحًا.

أفاد الزوج في بلاغه بأنه عاد من ليبيا بهدف شراء قطعة أرض وزراعتها، فلاحظ انتفاخًا غير طبيعي في بطن زوجته. وبدافع القلق، اصطحبها لطبيب ظنًا منه أنها تعاني من "استسقاء بالكبد"، إلا أن الفحوصات والتحاليل كشفت أنها حامل في شهرها الثامن بجنين مكتمل، فتوجه بها إلى منزل أسرتها ثم إلى مركز الشرطة مقدمًا جواز سفره كدليل على مدة غيابه.

كشفت تحريات المباحث التي قادها المقدم هيثم طلبة، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، أن الزوجة ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع ابن عم زوجها (26 عامًا) خلال فترة سفر الزوج، وبررت ذلك أمام النيابة بـ"الحرمان العاطفي"، ما أدى إلى حملها، ليصدر قرار النيابة بحبسهما.