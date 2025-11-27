700 طالبة وسيدة.. انطلاق فعاليات حملة "حكاية وردي" بجامعة الملك سلمان

نظّمت إدارة التوعية الصحية والمبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، فعالية شاملة للتوعية بسرطان الثدي داخل مقر جامعة الملك سلمان الدولية جامعة الملك سلمان الدولية فرع طور سيناء، وذلك ضمن سلسلة فعاليات حملة "حكاية وردي"، على هامش فعاليات شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي.

وتضمنت الفعالية إقامة بوث توعوي مخصص للتعريف بطرق الفحص الذاتي والعلامات المبكرة لسرطان الثدي لأكثر من 700 طالبة وسيدة، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية للتوعية داخل عدد من الكليات بالجامعة، بهدف إتاحة خدمات الفحص والإرشاد الصحي للطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملات، بما يتماشى مع جهود الهيئة لدمج خدمات الوقاية والفحص المبكر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشارك في الفعالية فريق المبادرات الصحية من مركز طب أسرة المنشية بمدينة طور سيناء، ومتطوعين من طلبة الكليات بجامعة الملك سلمان، الذين قاموا بتقديم الدعم الطبي اللازم من خلال إجراء الفحص الطبي، والاستشارات الصحية والتوعية بطرق الوقاية، وأهمية الكشف المبكر للسيدات والفتيات.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إنه جرى تنظيم هذه الفعاليات ضمن خطة الفرع للتوسع في فعاليات حملة "حكاية وردي" داخل المؤسسات التعليمية، حرصًا على نشر الوعي الصحي بين الشابات وتشجيعهن على المتابعة الدورية، إيمانًا بأهمية صحة المرأة ودورها المحوري في استدامة بناء الأسرة والمجتمع.

وأكد مدير الفرع في تصريح اليوم، أن الفعالية شهدت إقبالًا كبيرًا من طالبات الجامعة والعاملات بها، مع تفاعل واسع مع الأنشطة التوعوية بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الفحص المبكر.

وأشار إلى هذه الفاعلية تعد استكمالًا لسلسلة من الأنشطة التي ينفذها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل ضمن حملة "حكاية وردي"، الهادفة إلى دعم السيدات محاربات السرطان نفسيًا وصحيًا، وترسيخ ثقافة الوقاية كأساس لمنظومة صحية متكاملة ومستدامة.