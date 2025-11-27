السيطرة على حريق محول داخل محطة كهرباء شوشة بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، على حريق محول كهربائي داخل محطة شوشة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بنشوب حريق داخل محطة كهرباء شوشة الكائنة غرب مركز سمالوط، ومحاولة العاملين السيطرة عليه.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحولات المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق في محول كهربائي بسبب حدوث شرز، وجرى إخماده سريعاً، وتحرر محضر بالواقعة.