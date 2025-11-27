إعلان

توقف مؤقت لضخ المياه عن نجع علوان بالأقصر والشركة تدفع بالسيارات المتنقلة

كتب : محمد محروس

11:59 ص 27/11/2025

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، استكمال أعمال تطوير جديدة في نجع علوان بالعديسات قبلي، والتي تتضمن ترحيل خط مياه قطر 6 بوصة المتعارض مع مشروع الصرف الصحي الممول من البنك الإفريقي للتنمية.

وأوضحت الشركة أن أعمال التطوير تستلزم إيقاف ضخ المياه مؤقتًا عن المنطقة الممتدة من مسجد آل مدني وحتى شارع الترعة بنجع علوان،مؤكدة أن هذا التوقف ضروري لإتمام الأعمال الفنية بدقة وضمان استقرار الخدمة مستقبلًا.

وفي إطار حرص الشركة على تقليل أي تأثير على المواطنين أثناء فترة الانقطاع، دفعت شركة مياه الأقصر عددًا من سيارات المياه الصالحة للشرب لخدمة الأهالي في المناطق المتأثرة، مع جاهزيتها للتحرك الفوري إلى أي موقع عند الطلب. كما ناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة التوقف.

وأكدت الشركة أنها تتابع الأعمال ميدانيًا لحظة بلحظة لضمان إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من التطوير وتذليل أي معوقات خلال التنفيذ، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة في نطاق الأعمال، وذلك من خلال المتابعة من جانب مدير عام المياه ومدير عام إدارة الطود ومدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة.

ولتلقي الشكاوى أو المُقترحات يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، إلى جانب توفير عدة خطوط مباشرة لاستقبال استفسارات الجمهور على مدار اليوم.

الأقصر شركة مياه الشرب مشروع الصرف الصحي البنك الإفريقي للتنمية

