ضبط 8 أطنان أسماك مملحة فاسدة في الدقهلية -صور

قاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري، وبمشاركة الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، لمداهمة مخزنًا لتصنيع وتعبئة الأسماك المملحة بمدينة طلخا، يعمل في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وضبطت الحملة، كميات كبيرة من الأسماك تنبعث منها روائح كريهة، ويظهر عليها تهتك في الأنسجة وعلامات تعفن واضحة، قبيل طرحها للبيع للمواطنين.

وجاءت الكميات المضبوطة على النحو التالي:

· 525 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك (105 كرتونة).

· 300 كجم سردين مجمد فاسد (30 كرتونة).

· 1050 كجم إنشوجة متحللة (210 علبة صاج).

· 3250 كجم فسيخ شديد التلف (65 برميل).

· 500 كجم سردين مملح فاسد (10 براميل).

· 200 برميل خشبي مُلوث وغير صالح للاستخدام.

· 40 كيس ملح غير صالح للاستهلاك، باجمالي حوالي اثنين طن.

وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 8 أطنان من الأسماك الفاسدة والمواد غير الصالحة للاستخدام، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شارك فى الحملة الدكتور أحمد عبد العزيز مدير جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة داليا عبد المنعم، والدكتورة هبه رحمو أطباء التفتيش على اللحوم، والدكتور أحمد رزق، والدكتور عماد عدلي مأمورا ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، والدكتورة شيماء يوسف مأمور ضبط قضائي بمديرية التموين.