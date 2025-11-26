بالصورـ 6 مصابين في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بأسيوط

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميني باص على الطريق الزراعي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين أن التصادم أسفر عن إصابة كل من:غادة ج. ب (42 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، وفدية ك. ع (60 عامًا) مصابة بما بعد الارتجاج، ومزهجرة ع. ع (60 عامًا) باشتباه خلع في الكتف الأيسر، وأشرف محمود محمد (36 عامًا) بكدمات بالجسم، ونعمة ح. ع (35 عامًا) بكدمات بالجسم، وسمية م. ع (25 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيسر.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.