إعلان

بالصورـ 6 مصابين في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

04:51 م 26/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من الحادث (5)
  • عرض 3 صورة
    جانب من الحادث (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميني باص على الطريق الزراعي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين أن التصادم أسفر عن إصابة كل من:غادة ج. ب (42 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، وفدية ك. ع (60 عامًا) مصابة بما بعد الارتجاج، ومزهجرة ع. ع (60 عامًا) باشتباه خلع في الكتف الأيسر، وأشرف محمود محمد (36 عامًا) بكدمات بالجسم، ونعمة ح. ع (35 عامًا) بكدمات بالجسم، وسمية م. ع (25 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيسر.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم سيارتين الطريق الزراعي أسيوط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر