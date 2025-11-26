محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويوجه بإنشاء باركنج للسيارات

الدقهلية – رامي محمود:



أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم جولة تفقدية بعدد من شوارع وميادين مدينة المنصورة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الانضباط العام، وذلك في إطار متابعته الدورية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، كلف المحافظ الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بالبدء الفوري في رفع كفاءة شارع بنك مصر والمنطقة المحيطة به، إضافة إلى رفع جميع الإشغالات ومنع عودتها مرة أخرى، مع التشديد على مواصلة أعمال النظافة اليومية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما وجه محافظ الدقهلية بالتنسيق بين محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق، مع المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق، للانتهاء سريعًا من إنشاء باركنج للسيارات عند تقاطع شارعي السكة الجديدة وحسين بك، إلى جانب رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالموقف لضمان سيولة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.