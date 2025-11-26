انتخابات النواب 2025.. نتائج الحصر العددي بالدائرة الأولى في المنصورة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى ومقرها بندر المنصورة، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالداخل عقب انتهاء عمليات الفرز في اللجان الفرعية.

وأكد رئيس اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في كشوف الدائرة بلغ 470,572 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 58,509 ناخبين.

وسجلت اللجنة 2,899 صوتًا باطلًا، بينما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 55,610 أصوات.

نتائج القوائم

إجمالي الأصوات الصحيحة للقوائم: 48,161 صوتًا.

الأصوات الباطلة للقوائم: 1,348 صوتًا.

حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على: 33,099 صوتًا.

عدد الأصوات غير الموافقة على القائمة: 15,062 صوتًا.

نتائج المرشحين بالنظام الفردي

جاء ترتيب المرشحين وفق الحصر العددي على النحو التالي:

رضا عبدالسلام – 25,401 صوتًا.

وحيد فودة – 16,312 صوتًا.

نبيل أبو وردة – 15,742 صوتًا.

أحمد الشرقاوي – 12,843 صوتًا.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن إعلان دخول المرشحين جولة الإعادة يظل مرهونًا بما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إضافة أصوات الناخبين المصريين في الخارج، وقد يطرأ تغيير على الترتيب وفق ذلك.