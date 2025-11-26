انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي بالدائرة الأولى في الشرقية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الحصر العددي لفرز الأصوات الصحيحة للمرشحين بالنظام الفردي، وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية وتجميع النتائج.



وجاءت النتيجة بتقدم المرشحة إيمان خضر السباق بعدد أصوات بلغ 42,271 صوتًا بنسبة 33.4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، تلتها بفارق طفيف المرشح لطفي شحاتة الذي حصد 42,182 صوتًا بنسبة 33.3%.



وحصل المرشح محمد الصالحي على 35,580 صوتًا بنسبة 28.1%، فيما جاء المرشح خالد بشر رابعًا بعد حصوله على 31,067 صوتًا بنسبة 24.5%.



كما سجل المرشح عادل عنيفي 30,449 صوتًا بنسبة 24.0%، تليه المرشحة مروة هاشم التي حصلت على 28,324 صوتًا بنسبة 22.4%.



وفي المراكز الأخيرة، حصل المرشح عبدالله عوض على 21,135 صوتًا بنسبة 16.7%، بينما جاء المرشح كمال الرشيدي بـ 20,645 صوتًا بنسبة 16.3%.



وتواصل اللجنة العامة أعمالها في تلقي الطعون من المرشحين على نتائج الحصر العددي وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.