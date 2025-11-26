حصر عددي أولي.. تعرف على ترتيب مرتضى منصور في دائرة ميت غمر

بالصورـ 6 مصابين في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بأسيوط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال فرز الدائرة الثامنة، ومقرها مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن انتهاء أعمال الفرز والترتيب النهائي للمرشحين وفقًا لنحصر العددي الأولي.

وقال رئيس اللجنة، إن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت داخل اللجان الانتخابية يبلغ 560,716 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 112,394 ناخبًا، ووصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 104,039 صوتًا.

وبشأن أعلى الأصوات بين المرشحين المتنافسين، حصل:

شريف الشافعي على 20,712 صوتًا بنسبة 9.95%.

أحمد عطية إسماعيل شرعان وشهرته أحمد شرعان على 35,717 صوتًا بنسبة 17.17%.

يليه السيد أحمد حجازي إبراهيم وشهرته السيد حجازي، حيث حصل على 19,820 صوتًا بنسبة 9.53%.

كما حصل عماد إبراهيم فوزي الدسوقي وشهرته عماد الغلبان على 19,751 صوتًا بنسبة 9.49%.

وحصل أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي وشهرته أحمد الألفي على 15,951 صوتًا بنسبة 7.67%.

وجاء في الترتيب السادس المرشح مرتضى أحمد محمد منصور وشهرته مرتضى منصور، بإجمالي 14,977 صوتًا بنسبة 7.20%.

