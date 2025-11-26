أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية – ومقرها مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية – الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز باللجان الفرعية التابعة للدائرة.

إجمالي الناخبين ونسب التصويت

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة بلغ 442,622 ناخبًا، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 77,025 ناخبًا. وسجلت اللجنة 9,877 صوتًا باطلًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 57,712 صوتًا.

وفيما يخص التصويت على القوائم، حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 48,005 أصوات، بينما بلغ عدد الأصوات التي لم تُدلِ لصالح القائمة 9,887 صوتًا.

نتائج التصويت على المقاعد الفردية

وبيّنت اللجنة أن إجمالي الأصوات الواردة على النظام الفردي بلغ 77,025 صوتًا، منها 9,856 صوتًا باطلًا، و67,169 صوتًا صحيحًا.

وجاءت نتائج المرشحين وفق ترتيب بطاقة التصويت على النحو التالي:

مصطفى النفيلي: 31,928 صوتًا

هشام محمد بيومي: 17,182 صوتًا

ياسر منصور قدح: 22,205 أصوات

أحمد فكري عبد العزيز: 5,487 أصوات

شيرين فاروق عبد السلام: 4,851 صوتًا

إبراهيم عبد الفتاح: 2,511 صوتًا

محمد نجاح علي: 8,066 أصوات

حسين حمدي معوض: 1,560 صوتًا

نبيل أحمد محمد: 2,512 صوتًا

يسري أحمد محمد: 23,255 صوتًا

رشاد شكري: 14,801 صوتًا

الطعون الانتخابية

وأكدت اللجنة العامة أنها تتلقى الطعون المقدمة من المرشحين على نتائج الحصر العددي خلال مدة أقصاها 24 ساعة من إعلان النتائج. وتقوم بإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تفصل فيها خلال 24 ساعة من استلامها، على أن يتم إخطار مقدم الطعن بنتيجة القرار خلال 24 ساعة من صدوره.