

السويس- حسام الدين أحمد:

تواصل اللجنة العامة للانتخابات في محافظة السويس، برئاسة المستشار القاضي جودة شحاتة، أعمال الحصر العددي للجان الفرعية بدائرة السويس.

وبدأت أعمال فرز أصوات الناخبين في دائرة السويس بعد التاسعة مساء أمس الثلاثاء، داخل 41 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس.

وعقب انتهاء الفرز وتحرير المحضر الحصر العددي للأصوات في اللجان الفرعية، توجه رؤساء اللجان إلى مقر اللجنة العامة رفقة قوة تأمين.

وكثفت الشرطة أعمال التأمين بمحيط مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية.

وتبلغ الكتلة التصويتية لدائرة السويس 505 ألف ناخبا، للدائرة 4 مقاعد في مجلس النواب، 2 بقائمة شرق الدلتا، ومقعدين فردي تنافس عليهما 18 مرشحا.

ونشرت صفحة "مصراوي" على موقع الفيسبوك بث مباشر لأعمال الحصر العددي باللجنة العامة للانتخابات.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.