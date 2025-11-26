

أعلن المستشار أحمد سلامة، نتائج الحصر العددي للفرز في الدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد انتهاء عمليات فرز صناديق الاقتراع من 182 لجنة فرعية على مستوى الدائرة. وكشفت النتائج عن تقدم ملحوظ لعدد من المرشحين في النظام الفردي، بالتزامن مع إحصائيات حول المشاركة وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة.

أوضح الحصر العددي الأرقام الأساسية المتعلقة بعملية التصويت كالتالي: إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 461266 ناخبًا، بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 41836 ناخبا.

أظهر الحصر العددي حصول المرشحين في النظام الفردي على الأصوات التالية: موسى خالد موسى مبارك وشهرته موسى خالد 18582صوتًا، ومحمد الشحات إبراهيم عيد وشهرته محمد شيحة 5045 صوتا، وحسين عبد ربه محمد طلب وشهرته الحاج حسين عبد ربه 8979 صوتا، ونظير عبد النعيم لطفي محمد وشهرته نظير لطفي 3278 صوتا، محمد عبد الرحيم خلف عبد العال وشهرته محمد خلف 1860 صوتا، وسيد أنس عبد السلام عبد الجواد وشهرته سيد أنس 746 صوتا.

فيما حصل سليمان عيد حسن عيد على 4443 صوتا، محمد سليمان سيد يوسف 4877 صوتا، منار خالد محمود 1236 صوتا، ومحمد حفني 13974 صوتا، وفؤاد عبد العزيز معروف 880 صوتا، ومها رياض عجلان 1489، وصلاح الدين حسن 2301 صوت، كرم عبد الحليم محمود 1026 صوتا، وأحمد عمران 393 صوتا، عبد الجواد أحمد محمد حجاج 564 صوتا، إسلام فهمي محمد يحيى 303 أصوات .

تعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. وقد تم تجهيز 168 مركزًا انتخابيًا و182 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، موزعة على 152 مدرسة، 11 معهدًا أزهريًا، 3 مراكز شبابية، ومركز ثقافة ومكتب صحة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في المحافظة 1,003,953 ناخبًا، يتوزعون على 3 لجان عامة. وينصيب الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية هو 8 مقاعد؛ مقسمة على 3 مقاعد للقائمة و 5 مقاعد للنظام الفردي موزعة على 3 دوائر انتخابية.