مصرع شاب دهسه "قلاب" أثناء "زفة فرح" غرب الأقصر

كتب : محمد محروس

12:52 ص 26/11/2025

اسعاف- أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب مصرعه، مساء الثلاثاء، إثر تصادم دراجته النارية بسيارة نقل "قلاب" أثناء مشاركته في "زفة فرح" بقرية البعيرات التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر.

وكشف شهود عيان أن الضحية كان يسير ضمن موكب الزفاف قبل أن تصطدم به السيارة بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، ليتحول الاحتفال إلى سرادق عزاء.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

