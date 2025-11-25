إعلان

"العليا للانتخابات" بالدقهلية: فحص شكاوى مالية وعزل موظف لبطء اللجان

كتب : رامي محمود

10:10 م 25/11/2025

المستشار أحمد بنداري

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية، انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات في 795 لجنة فرعية، كاشفًا عن تلقي شكاوى تتعلق بتوجيه ناخبين وتوزيع مبالغ مالية جارٍ فحصها.

وأوضح رئيس اللجنة أنه تم دعم لجان مزدحمة بقضاة إضافيين، فيما استُبعد مندوبون بالدائرة الخامسة لتوجيههم الناخبين، واستُبدل مسؤول بلجنة (8) بمركز المنصورة لتعمده بطء الإجراءات، لتعود العملية للانتظام.

وأشار إلى فحص شكوى بالدائرة الثالثة حول قيام شخص بدفع أموال، مؤكدًا عدم رصد تجاوزات أمنية باستثناء واقعة لجنة "الستاموني" (رقم 78) التي قررت النيابة فيها حبس المتهم 4 أيام.

الوطنية للانتخابات العليا للانتخابات فرز الأصوات انتخابات مجلس النواب 2025 لجان الدقهلية

إعلان

إعلان

