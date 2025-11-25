محافظ أسيوط يستقبل وزير الثقافة لدراسة إنشاء دار للأوبرا -صور

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بديوان عام المحافظة، في زيارة تهدف لمتابعة أعمال التطوير والصيانة بالمنشآت الثقافية، وبحث آفاق تعزيز الحراك الفني والإبداعي بالمحافظة، إلى جانب مناقشة إنشاء دار للأوبرا بأسيوط لتكون منارة جديدة على خريطة الفنون المصرية والعالمية.

وشهد بهو الديوان العام، استقبالًا مميزًا للوزير والوفد المرافق، حيث اصطف طلائع وشباب المحافظة وفرق الكشافة والجوالة في ممر شرفي رافعين علم جمهورية مصر العربية ومقدمين باقات الورود ترحيبًا بالزيارة.

حضر اللقاء الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ، والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط.

ورحب محافظ أسيوط بالوزير، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الثقافة يمثل ركيزة أساسية لدعم الإبداع في الصعيد. وقال نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تطوير قصور وبيوت الثقافة وتقديم برامج ترتقي بالوعي وتكتشف المواهب الشابة، فالثقافة هي أساس بناء الإنسان، وأسيوط عبر تاريخها كانت وما زالت منصة للفكر والإبداع.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء دار للأوبرا في أسيوط سيفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للمشاركة والتعلم، مؤكدًا أن المشروع – في حال تنفيذه – سيكون علامة مضيئة في صعيد مصر ومنصة لعروض رفيعة المستوى تعكس مكانة المحافظة الثقافية.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر، أن جهود الوزارة في تطوير المنشآت الثقافية ستسهم مباشرة في خدمة أهالي المحافظة وتعزيز الأنشطة الثقافية في المراكز والقرى، مشددًا على أن المحافظة ستوفر كل سبل الدعم لتذليل العقبات أمام المبادرات الثقافية باعتبارها جزءًا أساسيًا من خطط التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب وزير الثقافة، عن سعادته بزيارة أسيوط، ووجه الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك لتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الثقافية، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الفنية والإبداعية بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات تكثيف الفعاليات الثقافية وبرامج اكتشاف وتنمية المواهب، واستثمار المنشآت الثقافية بالمحافظة على النحو الأمثل لخدمة أهالي أسيوط، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ دور الصعيد كشريك رئيسي في الحركة الثقافية والفنية بمصر.