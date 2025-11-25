محافظ الدقهلية يتابع أعمال التصويت فى اليوم الثاني لانتخابات النواب

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال التصويت فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، في جميع اللجان الفرعية والمراكز والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للمحافظة .

وتأكد المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية انتظام العمل في اللجان، مشدداً على توفير كافة سُبُل الراحة والأجواء المناسبة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما أجرى المحافظ اتصالات هاتفية برؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على بدء العملية الانتخابية في جميع اللجان.

ووجّه المحافظ مسؤولي غرف العمليات الفرعية بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق وبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية الانتخابية بما يليق بمكانة محافظة الدقهلية وأهلها.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة احتياجات المواطنين في المراكز التكنولوجية وعدم تعطيل مصالحهم، والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والخدمات العامة ورفع أي إشغالات وانتظام منظومة العمل اليومية ومتابعة مخالفات البناء، بالتزامن مع متابعة سير العمل في اللجان وتذليل العقبات أمام الناخبين، موجها الشكر للسادة المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وجميع القائمين عليها.

وأكد المحافظ على التزام كافة الأجهزة التنفيذية بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية (مديرية أمن الدقهلية)، في تيسير أعمال إدلاء الناخبين بأصواتهم بحيادية تامة.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تجهيزات اللجان العامة كل في نطاقه، وتكثيف أعمال النظافة بمحيطها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السادة المستشارين وصناديق الاقتراع، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للسادة رؤساء اللجان والمشرفين عليها، وتذليل أي عقبات.

رافق المحافظ من غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، والأستاذ محسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والأستاذ أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية، والقيادات الأمنية، ومديرو المديريات المعنية، وأعضاء الغرفة الخاصة بالانتخابات من مديري عموم الإدارات المختصة بديوان المحافظة، ورؤساء قطاعات الخدمات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.