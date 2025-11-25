القبض على شاب بتهمة قتل والدته الخمسينية ببورسعيد

ألقى رجال مباحث، مديرية أمن بورسعيد، القبض، اليوم الثلاثاء، على متهم بقتل والدته في نطاق حي الشرق.

وشهدت محافظة بورسعيد، مساء أمس الاثنين، واقعة مأساوية بعدما سقطت السيدة: شيماء محمد محمد شلبي 50 عامًا، من الطابق الثاني أمام مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بنطاق حي الشرق، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وسط ظروف غامضة في بداية البلاغ قبل أن تكشف التحريات تفاصيل الجريمة.

تلقت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد خليل الجمسي، بلاغًا يفيد بسقوط سيدة تُدعى شيماء محمد محمد شلبي، 50 عامًا، من مرتفع أمام مجمع الهيئات، ليتم العثور عليها جثة هامدة نتيجة إصابات بالغة.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتوصلت التحريات إلى أن نجل المجني عليها ويدعى "محمد.ا" هو مرتكب الجريمة، وذلك بعدما نشب بينهما خلاف، ما دفعه للاعتداء عليها ودفعها من الطابق الثاني أمام باب 20 الجمركي بحي الشرق.

وحاول المتهم الهرب عقب ارتكابه الجريمة، إلا أن القوات تمكنت من تحديد مسار هروبه وملاحقته حتى ضبطه خلال وقت قصير، ليتم اقتياده إلى قسم الشرطة واستجوابه بشأن الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات مع المتهم وكشف ملابسات الجريمة كاملة.