عواصف وانعدام رؤية.. طوارئ بالوادي الجديد لمواجهة الطقس

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع تحذيرات الأرصاد من نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وشهدت المحافظة عواصف ترابية متوسطة تسببت في انعدام الرؤية المرورية على الطرق السريعة، ما استدعى تكثيف حملات المرور لتأمين المسافرين.

ووجه المحافظ بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشددًا على استمرار المتابعة للسيطرة على تداعيات الطقس غير المستقر.