أمطار خفيفة ورياح.. طقس الأقصر يتحول مساءً (صور)

كتب : محمد محروس

10:21 م 24/11/2025
    الأمطار تهطل على الأقصر
    أمطار في مدينة الأقصر
    سقوط أمطار على مدينة الأقصر
    أمطار في الأقصر
    هطول الأمطار
    هطول أمطار على الأقصر
    هطول الأمطار على الأقصر
    أمطار خفيفة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، أعقبت موجة من الاستقرار الجوي استمرت طوال ساعات النهار.

تزامنت الأمطار مع نشاط خفيف للرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، دون أن تسفر عن أي تأثير يذكر على حركة المرور أو إيقاع الحياة اليومية داخل المدينة.

وأوضح الأهالي أن الهطول استمر لدقائق معدودة، بينما تواصل الأجهزة المحلية متابعة الحالة الجوية تحسبًا لأي تغيرات، تماشيًا مع توقعات الأرصاد الجوية بشأن جنوب الصعيد.

أمطار الأقصر الأقصر الطقس

