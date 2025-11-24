أمطار خفيفة ورياح.. طقس الأقصر يتحول مساءً (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، أعقبت موجة من الاستقرار الجوي استمرت طوال ساعات النهار.

تزامنت الأمطار مع نشاط خفيف للرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، دون أن تسفر عن أي تأثير يذكر على حركة المرور أو إيقاع الحياة اليومية داخل المدينة.

وأوضح الأهالي أن الهطول استمر لدقائق معدودة، بينما تواصل الأجهزة المحلية متابعة الحالة الجوية تحسبًا لأي تغيرات، تماشيًا مع توقعات الأرصاد الجوية بشأن جنوب الصعيد.