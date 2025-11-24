"الجرس الأخير".. وفاة مدير مدرسة بدمنهور فجأة وسط زملائه

البحيرة - أحمد نصرة:

توفي طارق زكريا الطنيخي، مدير مدرسة الشهيد عمر نعيم الإعدادية بقراقص في مركز دمنهور بالبحيرة، اليوم الإثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بمكتبه لمباشرة عمله.

فوجئ العاملون بالمدرسة، خلال الفترة المسائية، بسقوط المدير البالغ من العمر 59 عامًا مغشيًا عليه، ليتم نقله فورًا إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

وأكد الكشف الطبي وفاة المذكور نتيجة توقف في عضلة القلب، حيث حُرر المحضر اللازم وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.