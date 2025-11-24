إعلان

تطعيم 402 ألف طفل ضد الحصبة بينهم 2000 وافد في أسوان (صور)

كتب : مصراوي

05:55 م 24/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تطعيم أطفال الحضانات ضد الحصبة
  • عرض 9 صورة
    تطعيم الأطفال الوافدين ضد الحصبة
  • عرض 9 صورة
    تطعيم طفل اسوانى ضد الحصبة2
  • عرض 9 صورة
    تطعيم الأطفال داخل الكنيسة
  • عرض 9 صورة
    تطعيم طفل سودانى ضد الحصبة
  • عرض 9 صورة
    فرق التطعيمات ضد الحصبة
  • عرض 9 صورة
    تطعيم تلميذة ضد الحصبة
  • عرض 9 صورة
    تطعيم طفل ضد الحصبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

سجلت حملة التطعيمات المحدودة ضد الحصبة والحصبة الألمانية بأسوان تطعيم 402 ألف و573 طفلًا بنسبة إنجاز بلغت 71%، وذلك خلال الأيام التسعة الأولى من انطلاقها.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة شملت تطعيم أكثر من ألفي طفل وافد، مشيرًا إلى أن المستهدف الكلي يبلغ 566 ألفًا و809 أطفال من عمر 9 أشهر وحتى 12 عامًا على مستوى المحافظة.

تستمر أعمال الحملة التي تنظمها مديرية الشئون الصحية برعاية الدكتور محمد سعيد، وكيل الوزارة، حتى 4 ديسمبر المقبل، عبر 504 فرق طبية متحركة، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تطعيمات الأطفال الحصبة تطعيم الأطفال الوافدين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية