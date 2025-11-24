تطعيم 402 ألف طفل ضد الحصبة بينهم 2000 وافد في أسوان (صور)

إقبال كبير على لجان شرم الشيخ في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات

أسوان - إيهاب عمران:

سجلت حملة التطعيمات المحدودة ضد الحصبة والحصبة الألمانية بأسوان تطعيم 402 ألف و573 طفلًا بنسبة إنجاز بلغت 71%، وذلك خلال الأيام التسعة الأولى من انطلاقها.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة شملت تطعيم أكثر من ألفي طفل وافد، مشيرًا إلى أن المستهدف الكلي يبلغ 566 ألفًا و809 أطفال من عمر 9 أشهر وحتى 12 عامًا على مستوى المحافظة.

تستمر أعمال الحملة التي تنظمها مديرية الشئون الصحية برعاية الدكتور محمد سعيد، وكيل الوزارة، حتى 4 ديسمبر المقبل، عبر 504 فرق طبية متحركة، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية.