عمليات بورسعيد: انتظام انتخابات النواب ولا مخالفات مرصودة

أكدت غرفة العمليات الرئيسية في محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، انتظام سير انتخابات مجلس النواب بشكل طبيعي، دون رصد أي مخالفات منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا.



أوضح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن جميع اللجان بدأت العمل في مواعيدها المقررة فور وصول القضاة والمستشارين المشرفين وتأكيد جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة.



شدد المحافظ على أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد، تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان استمرار العملية الانتخابية دون أي معوقات.

