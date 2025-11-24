إعلان

بالصور- تسليم عقود تقنين جديدة لواضعي اليد بمحافظة قنا

كتب : مصراوي

05:01 م 24/11/2025
قنا - عبد الرحمن القرشي:

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خمسة عقود لتقنين أراضٍ مملوكة للدولة، مقام عليها مبانٍ خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية من فحص ومعاينة والتأكد من توافر الضوابط المقررة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والمهندس مينا رزيقي، مسئول التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة، حيث يأتي تسليم العقود استكمالًا لجهود المحافظة في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة في الوقت ذاته.

وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى لاسترداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مشددًا على أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، معتبرًا هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

خالد عبد الحليم قنا حازم عمر

