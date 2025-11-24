إقبال كبير على لجان شرم الشيخ في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات

كشفت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، اليوم تفاصيل واقعة "تمزيق ملابس" النائب هاني خضر داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة شبين الكوم، بعد تداول مقطع فيديو للنائب الذي ادعى حدوث مشادة مع أحد أفراد الأمن. وهو ما كذبته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات القانونية ضد النائب.

فيديو "تمزيق الملابس"

في الساعات الأولى من التصويت، تداول البعض فيديو يظهر النائب هاني خضر، بملابس ممزقة، فيما يقول أحد مرافقيه إن الضابط زق النائب في مدرسة محمد الشنواني بقرية مليج. وادعى أن الضابط أغلق الباب وهددهم بالطبنجة رافضا السماح بخروجهم. وهو ما لم يظهر في مقطع الفيديو، ونفاه أحد الحضور في الفيديو.

الوطنية للانتخابات تكذب "نائب الملابس الممزقة"

وفي تطور لاحق، أوضح القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت مذكرة من قاضية مشرفة على لجنة بشبين الكوم بالمنوفية تفيد فيها باقتحام مرشح اللجنة وتمزيق ملابسه، والادعاء بوجود كراتين يتم توزيعها على الناخبين والقيام بعمل بث مباشر، والادعاء على خلاف الحقيقة بأمور غير صحيحة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأوضحت الهيئة: بدأت الأحداث أثناء محاولة النائب التصوير داخل اللجنة بالمخالفة لضوابط العملية الانتخابية، ووفق البيان الرسمي، فطلب أفراد الأمن منه التوقف احترامًا للقانون، إلا أنه رفض الانصياع واستمر في التصوير في محاولة للضغط على السيدة المستشارة رئيسة اللجنة.

وأضاف البيان أن المستشارة أخطرت النائب بأنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم وتحرّر مذكرة بالواقعة، فما كان منه إلا أن مزّق بدلته عمدًا وصوّر مقطعًا دراميًا لخلق رواية مغايرة لما جرى، بهدف التأثير والترهيب وإثارة الرأي العام.

وأكدت اللجنة أن رئيسة اللجنة حرّرت مذكرة تفصيلية ورفعتها إلى المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة المنوفية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن الإشراف القضائي كامل على اللجان، وأن أي محاولات للضغط على القضاة أو التأثير على سير العملية الانتخابية تُعد مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون.

وفي سياق متصل، تواصل لجان المنوفية استقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية اعتيادية، وتعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية لضمان انضباط العملية الانتخابية.