أوقاف جنوب سيناء تنظم مسيرة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية (صور)

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

إضاءة مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي في حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

مأساة الـ 21 يومًا.. مصرع 8 من شباب الفيوم بحادث مروع في السعودية

نظمت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء مسيرة لدعوة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى مديرية الأوقاف بمدينة الطور وصولًا إلى لجنة رفاعة الطهطاوي، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به أوقاف جنوب سيناء لتعزيز قيم الانتماء وترسيخ الوعي بأهمية المشاركة في صياغة مستقبل أفضل لأبناء المحافظة والوطن بأكمله.

وحرص الشيخ السيّد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، على التواجد بين المواطنين دعمًا لثقافة المشاركة الواعية، وترسيخًا لفكرة أن الاستحقاقات الوطنية تمثل أحد أهم مظاهر الانتماء وتعزيز استقرار الوطن.

وأشاد وكيل الوزارة بإقبال أبناء جنوب سيناء ووعيهم الملحوظ، مؤكدًا أن المواطن السيناوي يبرهن من خلال مشاركته على حرصه في اختيار المرشح القادر على خدمة الوطن وقضاياه، بما يعكس روح الولاء والمسؤولية الوطنية.

وشارك في الفعالية كلٌّ من الشيخ محمد عفيفي، مدير إدارة طور سيناء، والشيخ محمد مرسي، مفتش إدارة الطور، إلى جانب علماء أوقاف جنوب سيناء، حيث أسهموا في نشر الوعي وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد العلماء أن المشاركة في الانتخابات تُعد واجبًا وطنيًا يعكس محبة المواطنين لوطنهم، وأن الحضور الكبير أمام اللجان يجسد وعيًا حقيقيًا بأهمية اختيار من يمثلهم بأمانة ومسؤولية.