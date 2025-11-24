إعلان

محافظ بورسعيد للمرشحين: "متديش أحلام واهية لأن الشعب فاهمك وعارفك"

كتب : طارق الرفاعي

02:59 م 24/11/2025
    محافظ بورسعيد خلال تفقده العملية الانتخابية
    محافظ بورسعيد خلال تفقده العملية الانتخابية
    محافظ بورسعيد خلال تفقده العملية الانتخابية

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، رسالة، اليوم الإثنين، إلى المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المحافظ، خلال تفقده لجنة مدرسة القناة الابتدائية: "خليك أمين مع نفسك فيما توعد لأن الشعب مش هينفع يتكذب عليه، كن صادقًا فيما تقوله لأنك ستكون مسئولًا عن تنفيذه مع الأجهزة التنفيذية للدولة، متديش أحلام واهية، لأن الشعب عارفك وفاهمك، بعد إذنك كن صادقًا".

كما وجه رسالة إلى الناخبين قائلًا: "أعطي صوتك للي يريحك، الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، في ظل توجيهات صارمة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي".

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية وتوافر كافة الإمكانات اللازمة لتهيئة الأجواء للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويُسر، كما اطمأن على توافر كافة احتياجات القائمين على الانتخابات.

محافظ بورسعيد بورسعيد انتخابات مجلس النواب 2025

