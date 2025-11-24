محافظ بورسعيد للمرشحين: "متديش أحلام واهية لأن الشعب فاهمك وعارفك"

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، رسالة، اليوم الإثنين، إلى المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المحافظ، خلال تفقده لجنة مدرسة القناة الابتدائية: "خليك أمين مع نفسك فيما توعد لأن الشعب مش هينفع يتكذب عليه، كن صادقًا فيما تقوله لأنك ستكون مسئولًا عن تنفيذه مع الأجهزة التنفيذية للدولة، متديش أحلام واهية، لأن الشعب عارفك وفاهمك، بعد إذنك كن صادقًا".

كما وجه رسالة إلى الناخبين قائلًا: "أعطي صوتك للي يريحك، الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، في ظل توجيهات صارمة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي".

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية وتوافر كافة الإمكانات اللازمة لتهيئة الأجواء للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويُسر، كما اطمأن على توافر كافة احتياجات القائمين على الانتخابات.