إقبال مبكر في المنوفية مع انطلاق انتخابات النواب 2025 (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت محافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في عدد من الدوائر الانتخابية، وسط إقبال واضح من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث توافد الأهالي على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أجواء من الالتزام والانضباط.

وأكد المحافظ أن المحافظة جهّزت 500 مقر انتخابي يضم 542 لجنة فرعية وعامة لاستقبال 2 مليون و973 ألفًا و483 ناخبًا على مستوى المحافظة، مع تنفيذ استعدادات مكثفة وإجراءات لوجستية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشملت الاستعدادات تجهيز محيط اللجان بالشوادر ومظلات الحماية، وتنظيم مسارات دخول كبار السن وذوي الهمم، إلى جانب توفير فرق طبية وتمركزات إسعاف وخطة طوارئ للتعامل مع أي حالات طبية طارئة.

وأشار المحافظ أبو ليمون إلى وجود متابعة ميدانية ومركزية على مدار الساعة داخل غرفة العمليات الرئيسية وربطها بجميع الوحدات المحلية، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أو رؤساء اللجان.

وتستمر اللجان في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً وسط تأمين كامل للمقار الانتخابية، في وقت تواصل المحافظة جهودها لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس الوعي والمشاركة الفعالة لأهالي المنوفية.