بالصور- محافظ أسيوط يوقع بروتوكول تعاون لتطوير منازل بمركز ديروط

وقع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بروتوكول تعاون مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتنفيذ مشروع يستهدف رفع كفاءة وتطوير عدد من المنازل بمركز ديروط، في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة بالقرى والمراكز، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقع البروتوكول عن الشركة الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بحضور المهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس الإدارة، فيما حضر من جانب المحافظة المهندس عمرو أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط.

وينص الاتفاق على التزام الشركة بتوفير تمويل قدره 2 مليون جنيه لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، بينما تتولى المحافظة إعداد حصر تفصيلي للمنازل المستهدفة استنادًا إلى تقارير اللجان الفنية والمعاينات الميدانية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد المحافظ أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم مسار التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أسيوط تعمل وفق خطط واضحة لتحسين البيئة السكنية في القرى والمراكز، مضيفًا أن التعاون مع المؤسسات الوطنية يعكس حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أبو النصر أن الأولوية ستمنح للأسر الأكثر احتياجًا وللمنازل التي تمثل خطورة أو تحتاج لتدخل عاجل، لافتًا إلى بدء تشكيل فرق عمل متخصصة لحصر الحالات المستحقة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات متوازية تستهدف تحسين مستوى المعيشة داخل الريف وتهيئة بيئة آمنة وصحية للمواطنين، مؤكدًا استمرار المحافظة في التوسع بمثل هذه المبادرات التي تلامس احتياجات الأهالي بشكل مباشر.