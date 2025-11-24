إعلان

بالصور- طوابير أمام لجان انتخابات مجلس النواب في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

10:19 ص 24/11/2025
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد٤
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد٥
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد٦
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد٧
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد٣
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد٢

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا، صباح اليوم الاثنين، من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحين على المقاعد الفردية والتصويت على القائمة الوطنية.

ووقف الناخبون في طوابير أمام لجان انتخابات مجلس النواب حيث يتنافس 11 مرشحًا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى التي تضم (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) ، و9 مرشحين على المقعد الفردي الثاني في الدائرة الثانية (المناخ - الزهور - الجنوب).


وجهزت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد 50 مقر انتخابي لاستقبال 544 ألف و15 ناخب ناخب على مستوى المحافظة، موزعين على 9 أقسام هي (بورفؤاد أول - بورفؤاد ثان - الشرق - العرب - الضواحي - المناخ - الزهور - الجنوب أول - الجنوب ثان).

انتخاب مجلس النواب بورسعيد بورسعيد مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025

