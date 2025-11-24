بالصور- طوابير أمام لجان انتخابات مجلس النواب في بورسعيد

بالصور.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ملاكي وأجرة بكفر الشيخ

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا، صباح اليوم الاثنين، من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحين على المقاعد الفردية والتصويت على القائمة الوطنية.

ووقف الناخبون في طوابير أمام لجان انتخابات مجلس النواب حيث يتنافس 11 مرشحًا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى التي تضم (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) ، و9 مرشحين على المقعد الفردي الثاني في الدائرة الثانية (المناخ - الزهور - الجنوب).



وجهزت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد 50 مقر انتخابي لاستقبال 544 ألف و15 ناخب ناخب على مستوى المحافظة، موزعين على 9 أقسام هي (بورفؤاد أول - بورفؤاد ثان - الشرق - العرب - الضواحي - المناخ - الزهور - الجنوب أول - الجنوب ثان).