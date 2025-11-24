إعلان

بالصور- انتظام التصويت في اللجان الانتخابية بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:09 ص 24/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إحدى لجان كفر الشيخ
  • عرض 6 صورة
    لحظة العمل في لجنة انتخابية
  • عرض 6 صورة
    من أمام لجنة انتخابية
  • عرض 6 صورة
    جانب من أمام لجنة انتخابية
  • عرض 6 صورة
    تزيين اللجنة بعلم مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، انتظامًا في اللجان الانتخابية من فتح عملية الإدلاء بالأصوات وسط احتياطات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب 2025 من خلال 501 مركزًا إنتخابىيًا بـ 527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، فى انتخابات مجلس النواب بينما يحق إلى مليونى و420 ألف و182 ناخبًا وناخبة من أبناء محافظة كفر الشيخ المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، ضمن المحافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب يومي الإثنين 24 والثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بينما تجرى جولة الإعادة يومى الأربعاء والخميس؛ 17، 18 من شهر ديسمبر القادم، لاختيار 20 نائبًا منهم 10 نواب بنظام الفردي، و 10 نواب بنظام القائمة، بدائرة المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 كفر الشيخ

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية