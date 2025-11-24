بالصور- انتظام التصويت في اللجان الانتخابية بكفر الشيخ

شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، انتظامًا في اللجان الانتخابية من فتح عملية الإدلاء بالأصوات وسط احتياطات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب 2025 من خلال 501 مركزًا إنتخابىيًا بـ 527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، فى انتخابات مجلس النواب بينما يحق إلى مليونى و420 ألف و182 ناخبًا وناخبة من أبناء محافظة كفر الشيخ المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، ضمن المحافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب يومي الإثنين 24 والثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بينما تجرى جولة الإعادة يومى الأربعاء والخميس؛ 17، 18 من شهر ديسمبر القادم، لاختيار 20 نائبًا منهم 10 نواب بنظام الفردي، و 10 نواب بنظام القائمة، بدائرة المحافظة.