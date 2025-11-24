دون إصابات.. انهيار جزئي لعقار قديم في سيدي بشر بالإسكندرية- صور

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في نطاق شارع جمال عبد الناصر منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بنطاق شارع جمال عبد الناصر حي المنتزه أول، إذ انتقل مسؤولو الحي والجهات المعنية إلى موقع البلاغ للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأظهرت المعاينة، أن العقار رقم 82 شارع جمال عبد الناصر مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وسقوط أسقف حجرات الطوابق من الثالث إلى الأول على سقف الدور الأرضي، من إحدى جوانب العقار.

وتسبب الانهيار في حدوث تلفيات بعدد 3 سيارات تصادف وجودها أسفل العقار، دون حدوث إصابات، أو خسائر في الأرواح.

وأخلت الأجهزة المعنية العقار من السكان، فيما جرى وضع حواجز مرورية وجار العمل على إزالة الأجزاء الخطرة حرصا على سلامة المارة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق.