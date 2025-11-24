شبورة مائية تعيق الرؤية.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من البوابات

أعلنت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إغلاق الطريق الصحراوي من البوابات.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه تم غلق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، إذ أنه من المتوقع فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أوضحت الأرصاد، أن هناك فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على "حلايب وشلاتين- مرسى علم".

وفرص أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.