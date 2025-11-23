في قصة صادمة هزّت المجتمع، أصبح الأب الذي يفترض أن يكون ملاذًا للأمان والحماية، مصدر رعب وعنف لابنته وزوجته، لحظات قليلة تكشف مأساة مليئة بالاعتداءات، الإكراه، والاحتجاز، حيث وثقت الطفلة اعتداء والدها عليها بكاميرا سرية، ليكتشف الجميع حجم الرعب الذي عايشته داخل بيتها، قبل أن تتدخل العدالة وتحكم المحكمة بإعدامه بعد تقرير فضيلة المفتي.

تفاصيل الواقعة

حكمت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بالإعدام على الأب المتهم "م ع م"، بعد إدانته بمواقعة ابنته قسرًا، وفق تقرير فضيلة المفتي الذي أثبت صحة التهم الموجهة إليه. جاء الحكم غيابياً بعد هروب المتهم من العدالة لفترة، وسط حضور تفاصيل الجرائم التي صدمت الرأي العام.

أب تجرد من الأبوة والإنسانية

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الأب المعتدي بالاعتداء على ابنته القاصر "هـ.م.ع" بعدة أشكال من التحرش، حين كشفت الطفلة عن تعرضها للتعدي عليها. ولضمان إثبات الواقعة بعد شك الأم، قامت الفتاة بوضع كاميرا خفية في غرفتها لتسجيل الاعتداءات، لتتكشف لاحقًا أمام المحكمة تفاصيل مأساوية عن جرائم الأب ضد ابنته وزوجته الثانية "ن.م.م".

التهم الموجهة للمتهم

النيابة العامة أحالت المتهم للمحكمة بعد التحقيقات، حيث ثبت تورطه في: مواقعة ابنته القاصر قسرًا وكرها عنها، خطف زوجته الثانية تحت ذريعة إصابة طفلهما بمرض، وإجبارها على دخول مبنى تحت الإنشاء، تهديد زوجته بالسلاح الأبيض للحصول على توقيعها على أوراق وأوراق بيضاء، السرقة بالقوة من الزوجة أثناء الاحتجاز، احتجاز الزوجة والتعدي عليها بالضرب والتهديد بالسلاح الأبيض، انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر التقاط صور ومقاطع مرئية للزوجة القاصر بدون إذن.

توثيق الاعتداءات

الشابة الطفلة "هـ.م.ع" واجهت والديها بما حدث، وبعد الشكوك التي أبداها والدتها حول روايتها، لجأت لاستخدام كاميرا سرية لتوثيق الاعتداءات. وقد كشفت التسجيلات بوضوح تعديات والدها، بينما شهد عامل بمحطة وقود لاحقًا كيف أسقطها الأب من السيارة وأصابها بجروح على وجهها ويدها أثناء محاولة المساعدة.

تقارير الطب الشرعي أثبتت وجود كدمات متعددة وجرح قطعي بالحاجب وتورمات في الرأس والوجه واليدين، كما أكد قسم الأدلة الجنائية تطابق الصور والفيديوهات مع المتهم.