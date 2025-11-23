الضحية من ذوي الهمم.. حادثة اعتداء هزّت مدرسة إعدادية بالقليوبية

لم يكن، صباح الإثنين، مختلفًا داخل مدرسة كفر شكر الإعدادية؛ طابور الصباح المعتاد، حركة الطلاب بين الفصول، والمعلمون يستعدون لحصص اليوم، لكن خلف هذا الهدوء، كانت واقعة خطيرة تتشكل بعيدًا عن أعين الجميع… واقعة لم تمر ساعات حتى تحوّل معها المشهد إلى تحقيقات أمنية.

- بلاغ ولي الأمر.. بداية انكشاف الواقعة

بدأت التفاصيل عندما لاحظ ولي أمر طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تغيرًا واضحًا في سلوك نجله، قبل أن يتمكن الطفل بعد محاولات من والده لتهدئته من الإشارة إلى أنه تعرض لاعتداء جنسي من أحد زملائه داخل المدرسة.

لم يتردد ولي الأمر، أحمد م، في التوجه مباشرة إلى مركز شرطة كفر شكر، حيث حرر بلاغًا رسميًا يتهم فيه الطالب عمر خ. م، 15 سنة، بالاعتداء على نجله داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أنظار المعلمين.

- تحرك أمني سريع داخل المدرسة

فور وصول البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى المدرسة، الأمر الذي أثار استغراب الطلاب الذين فوجئوا بوجود رجال الشرطة في طرقات المدرسة.

وبدأت عملية جمع المعلومات، وسماع أقوال عدد من الطلاب والمعلمين، ثم جرى التحفظ على الطالب المتهم بعد تقنين الإجراءات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 4792 إداري كفر شكر، واصطحاب المتهم لاستكمال التحقيقات بنيابة كفر شكر.

وبالتزامن مع الإجراءات الأمنية، قررت إدارة المدرسة رفع تقرير عاجل لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية لفحص كل الملابسات.

ردّ فعل التعليم: "لا تستر ولا تساهل"

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن ما حدث “لن يمر دون محاسبة”، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في أي واقعة تمس الطلاب أو أمنهم داخل المدارس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الشؤون القانونية بدأت بالفعل التحقيق، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى فصل الطالب المتهم إذا ثبتت الإدانة، مع توفير الدعم النفسي الكامل للطالب المجني عليه.