منع شجار فانتهت حياته.. رصاصة غدر تُسقط سائق توك توك في شبرا الخيمة

في أحد شوارع عزبة عثمان الضيقة بمحافظة القليوبية، لم يكن يتوقع أحد أن تتحول كلمة حق إلى مفتاح لمأساة دامية، ثوانٍ معدودة كانت كفيلة بقلب المشهد رأسًا على عقب؛ من شاب معروف بجدعنته وشهامته يتدخل لفض مشاجرة وحماية المارة، إلى جسدٍ ممدد على الأسفلت غارق في دمه بعدما اخترقته رصاصة غدر أطلقها جار لم يحتمل اعتراضه، ليلة بدت عادية في بدايتها، لكنها انتهت بصدمة هزّت المنطقة، وكتبت النهاية المأساوية لشاب خرج طلبًا للرزق فعاد ملفوفًا في كفن.



لم يكن "أسامة"، الشاب ذو الـ25 عامًا، يدرك أن نصيحته العابرة ستتحول إلى وصيته الأخيرة. سائق التوك توك المعروف بين أهل عزبة عثمان بشبرا الخيمة بحُسن المعاملة والشهامة، خرج لعمله كعادته، قبل أن يجد نفسه وسط مشاجرة كلامية تعالت فيها الأصوات وامتلأت بالسباب، فقرر أن يتدخل حفاظًا على حرمة المكان وهدوء المارة.

- بداية الشرارة

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي بشأن مشاجرة خلفت قتيلًا، وعندما انتقل رجال المباحث إلى المكان، وجدوا جثمان “أسامة” ملقى على الأرض، مصابًا بطلق خرطوش غادر في بطنه، جعل فرصة إنقاذه مستحيلة.

- تحريات تكشف الجاني

كشفت التحريات أن المتهم هو جار المجني عليه، "مصطفى" البالغ من العمر 20 عامًا، عاطل ومقيم في شارع الإنتاج بعزبة عثمان، كان في مشادة حادة مع أحد الأشخاص في الشارع، تعالت خلالها الشتائم بصورة أزعجت الجميع.

هنا تدخل "أسامة" بنبرة هادئة لكن حاسمة، طالبًا من المتهم احترام المارة والتوقف عن السباب… لم يكن يعلم أن غضب لحظة سيكلفه حياته.

- عودة محمّلة بالموت

غادر المتهم مكان المشاجرة دقائق معدودة، لكن ليس لتهدئة نفسه كما توقع البعض، بل ليعود حاملًا فرد خرطوش، وحين لمح "أسامة" خارجًا من أحد المحال، اقترب منه دون تردد، ووجّه السلاح نحوه، ثم أطلق الرصاصة التي اخترقت بطنه وأسقطته في الحال وسط صرخات الأهالي.

- مطاردة وضبط

قوة من مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة المقدم يوسف الشامي، كثّفت جهودها لتحديد مكان هروب المتهم، حتى تمكنت من ضبطه خلال ساعات قليلة. وبمواجهته، اعترف بجريمته كاملة، كما تم ضبط السلاح المستخدم.

- قرار النيابة

أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ثم التصريح بالدفن، فيما تستكمل تحقيقاتها مع المتهم الذي أنهى حياة شاب لم يكن يحمل في قلبه سوى نية الإصلاح.