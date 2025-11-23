إجراءات عاجلة لتعليم القليوبية في واقعة اعتداء طالب على زميله بكفر شكر

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اتخاذ إجراءات عاجلة بعد واقعة اتهام طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة كفر شكر الإعدادية، بالتعدي جنسيًا على زميله من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية، إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية لفتح تحقيق موسع، مشددًا على أنه لا تستر على أي تجاوز يخص العملية التعليمية أو حقوق الطلاب.

وأوضح المصدر أن المديرية تتابع التحقيقات بشكل كامل لضمان توفير بيئة آمنة داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة، مع الاستماع إلى جميع الأطراف للوصول إلى حقيقة الواقعة وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالب المتهم، عمر خ. م، 15 عامًا، بالصف الثاني الإعدادي، بعد تلقي إخطار من مركز شرطة كفر شكر يفيد تقدم ولي أمر الطالب المجني عليه، أحمد م. ا، ببلاغ يتهم فيه المتهم بالتعدي على نجله داخل المدرسة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط الطالب المتهم، فيما باشرت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد، مهامها للتحري حول الواقعة وكشف ظروفها كاملة.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4792 إداري كفر شكر، قبل أن تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيقات.