إعلان

بالصور- وزيرة التضامن تغرس نخلة في زيارتها للوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:19 م 23/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزيرة التضامن تغرس نخلة بالوادي الجديد (1)
  • عرض 5 صورة
    وزيرة التضامن تغرس نخلة بالوادي الجديد (2)
  • عرض 5 صورة
    طلاب الوادي الجديد يتسقبلون وزيرة التضامن بهدايا تذكارية (3)
  • عرض 5 صورة
    طلاب الوادي الجديد يتسقبلون وزيرة التضامن بهدايا تذكارية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها الأولى للمحافظة، يرافقها أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ، والعقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، قامت الوزيرة بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو، ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التنمية المحلية. هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الوادي الجديد الوادي الجديد محمد الزملوط

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم