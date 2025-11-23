بالصور- وزيرة التضامن تغرس نخلة في زيارتها للوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها الأولى للمحافظة، يرافقها أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ، والعقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، قامت الوزيرة بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو، ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التنمية المحلية. هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.