جامعة بنها تحصد 18 ميدالية في بطولة الجامعات لذوي الإعاقة بالإسكندرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تحقيق طلاب الجامعة إنجازًا جديدًا بحصولهم على 18 ميدالية في فعاليات اللقاء الرياضي لذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "أنت الحياة" بالمدينة الشبابية بأبو قير في الإسكندرية.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين، مؤكداً حرص جامعة بنها على دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الجامعي، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم وحل أي تحديات قد تواجههم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية. كما شدد على اهتمام الجامعة برعاية المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والإبداع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن فريق الجامعة نجح في اقتناص 18 ميدالية متنوعة، شملت 4 ميداليات ذهبية، و8 فضية، و6 برونزية في ألعاب رياضية مختلفة، مما يعكس تميز الطلاب وإصرارهم على تحقيق أفضل النتائج.